Giancarlo Oddi, ex difensore della Lazio, ha parlato della situazione legata al rinnovo di Pedro: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato così del rinnovo di Pedro:

«Pedro è ben accetto. Ha fatto bene e continua a farlo, ma il fatto che lui prenda tempo il rinnovo non mi piace. Se tu stai bene in un posto non vedi l’ora di restare. Se fosse andata così come società il rinnovo non lo chiederei più».