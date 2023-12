Oddi su Empoli Lazio: «Ecco il mio migliore in campo. Guendouzi...»

Giancarlo Oddi, ex Lazio, ha commentato la vittoria della squadra di Maurizio Sarri contro l’Empoli: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radiosei, Giancarlo Oddi ha parlato così di Empoli-Lazio:

«La Lazio è stata brava. Il primo tempo mi è piaciuta molto e il risultato è meritato nonostante i momenti di difficoltà. Il portiere sta lì per parare. Provedel è stato bravissimo, il migliore in campo. Siamo fortunati ad avere un portiere così. Tutti i portieri commettono errori ma i più bravi sono quelli che sbagliano di meno. Il problema sono gli infortuni di Immobile e Luis Alberto, speriamo bene. La pubalgia è una delle cose peggiori per un giocatore. Guendouzi? E’ quello che sta convincendo più di tutti dei nuovi acquisti, ma anche gli altri possono stare alla Lazio. Devono trovare un po’ di fiducia, Kamada per esempio. Guendouzi è forte, ha corsa e anche il gol. Con l’Empoli vittoria importantissima, non c’erano altri risultati».