Abete sulla Superlega: «Mi sembra ci sia spazio per dialogare. Ecco cosa serve per il bene del calcio»

Giancarlo Abete, presidente della Lega Serie D, è tornato a parlare della questione relativa al progetto Superlega: le sue dichiarazioni

Intervistato da Tuttosport, Giancarlo Abete ha parlato così della Superlega:

SUPERLEGA – «Non lo so, intanto me lo auspico per il bene del calcio che non necessita di divisioni. Poi posso pensare che alla fine le due parti possano trovare dei punti di contatto. Ogni volta che i club si sono mossi in modo intelligente hanno sempre trovato soddisfazione. Il progetto Superlega di aprile 2021, invece, è stato uno strappo, che di solito non porta a niente. Adesso mi sembra di leggere fra le righe la volontà di dialogare e il dialogo è essenziale. Ripeto: ci sono delle posizioni ufficiali, da tenere anche per dare forza ai propri eserciti, poi c’è la diplomazia».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE