Ventura sicuro: «La Lazio non si è rinforzata, il Napoli...»

Gian Piero Ventura, ex CT dell’Italia, ha commentato la sfida di questa sera tra Napoli e Lazio: le sue dichiarazioni

Intervenuto a Radio Kiss Kiss, Gian Piero Ventura ha parlato così di Napoli-Lazio:

La squadra di Sarri ha raggiunto uno straordinario secondo posto. Ora però non è più quella squadra, ha perso Milinkovic-Savic che non è stato sostituito adeguatamente. Pedro ha un anno e qualche acciacco in più, la Lazio sicuramente non si è rinforzata. Il Napoli ha la possibilità di farla sua con grandissime probabilità