Spalletti CT dell’Italia? Arriva il parere di Ventura

Gian Piero Ventura, ex CT dell’Italia, ha commentato la scelta di FIGC di affidare la panchina a Luciano Spalletti: le parole

Gian Piero Ventura ha parlato a Il Mattino della Nazionale.

PAROLE – «La Figc non poteva scegliere di meglio. La Nazionale non poteva avere una guida migliore. Per Luciano poi è la ciliegina sulla torta di una carriera importante. Gli sono affezionato: merita tutto il bene possibile. Non ho mai tifato per un Ct, ma per l’Italia: ora tifo anche per il Commissario tecnico. L’ultima volta che l’ho visto è stato alla vigilia di Torino-Napoli, quando sono andato a trovarlo in ritiro. Gli ho fatto i complimento per lo scudetto e, qualche giorno fa, un in bocca al lupo per la Nazionale con un messaggio. Ho ravvisato la personalità che sviluppava anche in campo. Poi gli sono stato vicino quando ha iniziato a fare l’allenatore. Lui è in perfezionista: faceva mille domande per sapere mille cose. Poi c’è stato un percorso in squadre diverse dove io andavo a trovare lui e viceversa».