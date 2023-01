Giaccherini: «Mi aspettavo una Lazio che sbranasse la Fiorentina»

Giaccherini, l’ex calciatore e opinionista commenta il pareggio tra Lazio e Fiorentina soffermandosi sulla prestazione dei biancocelesti

Dopo la roboante vittoria contro il Milan, non va oltre l’1-1 la Lazio contro la Fiorentina di Italiano frenando cosi temporaneamente la corsa Champions. A commentare la partita è Emanuele Giaccherini, che analizza la prestazione dei biancocelesti

PAROLE – «Una Lazio che è partita bene, forse il vantaggio gli ha dato troppa tranquillità. Ha fatto fare la gara alla Fiorentina. La Lazio è cresciuta tantissimo, sta dando continuità di risultati ma sono le gare come quella contro l’Empoli o quella di oggi che poi fanno la differenza per la Champions.»

«Mi aspettavo un cambio di marcia e anche oggi non si è visto, mi aspettavo che la Lazio sbranasse la Fiorentina e invece non è successo nonostante fosse andata anche in vantaggio»