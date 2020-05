Ghirelli: «In assemblea proporremo la promozione in B di tre squadre»

Il Presidente della Lega Pro, Ghirelli, si è espresso attraverso il Giornale di Vicenza sulla prossima Assemblea

Il numero uno della Lega Pro, Francesco Ghirelli, in vista dell’Assemblea in programma per l’8 maggio, ha così parlato alle colonne del Giornale di Vicenza:

PROMOZIONI – «Daremo l’indicazione di promuovere in Serie B le prime classificate Monza, Vicenza e Reggina, poi sarà il Consiglio Federale a decidere ufficialmente. Inoltre si dovrà discutere sul meccanismo per la quarta promozione e trovare una soluzione unitaria sarà quasi impossibile. Di sicuro si dovrà cercare di arrivare a una decisione che crei meno dissensi possibili e quindi sia ben ancorata alle regole federali».

ISCRIZIONI – «La proposta per le iscrizioni al prossimo campionato c’è e verrà portata in Consiglio perché è un modo per sbloccare capitali. Basti pensare che tra Serie B e C si parla di 37 milioni di euro, liberare questo capitale sarebbe un enorme aiuto, ma allo stesso tempo daremo le garanzie e poi applicheremo uno strumento ancora più selettivo nei controlli per colpire gli inadempienti e i banditi».