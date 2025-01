Ghilardi Lazio, Fabiani ci pensa per rinforzare la difesa, ma ci sono dei dubbi: le ultime

Ghilardi Lazio, il difensore dell’Hellas Verona nel mirino dei biancocelesti per rinforzare la difesa, ma ci sono dei dubbi: ecco quali

Come spiegato da Il Messaggero, il calciomercato Lazio è sempre in cerca di un difensore che possa disimpegnarsi sia nel ruolo di centrale che in quello di terzino. Sulla lista degli obiettivi dei biancocelesti c’è anche il nome di Ghilardi.

Il ds Fabiani però non è ancora sicuro di affondare il colpo sul difensore del Verona: ci sono dubbi sull’effettiva capacità di fare un salto in una squadra che compete anche in Europa.