Ghersini salvato da Rocchi: l’arbitro di Lazio-Torino non sarà fermato. Il motivo

Ghersini salvato da Rocchi: l’arbitro di Lazio Torino non sarà fermato. I vertici arbitrali non accoglieranno la richiesta di Sarri

Stando a quanto riferito da La Gazzetta dello Sport il designatore della Can A e B Gianluca Rocchi non avrebbe alcuna intenzione di fermare Davide Ghersini, contestato apertamente da Sarri dopo Lazio-Torino.

Ieri sera, le sue parole nel dopo gara sono state forti e chiare (“Ghersini va fermato”) ma Rocchi – pur avendo riscontrato una gestione a volte un po’ confusa fra falli dati e no in mezzo al campo – ha considerato corrette le scelte d’area di non assegnare calcio di rigore nelle occasioni che hanno visto Singo opposto a Hysaj e Pedro a Ilic.