Gervasoni su rigore Guendouzi: «L’analisi è corretta. Questo è l’esempio di come…». Le parole dell’ex arbitro

Andrea Gervasoni dice la sua sull’arbitraggio di Lazio–Frosinone. L’ex fischietto e assistente del designatore Gianluca Rocchi, ospite negli studi di Dazn, ha analizzato in modo particolare il tocco di mano in area di Guendouzi che ha portato Feliciani ad assegnare il calcio di rigore ai ciociari. Di seguito le parole di Gervasoni.

PAROLE– «Per me l’analisi è corretta. Questo è l’esempio di come anche un fallo di mano così evidente non viene accettato perché porta all’ammonizione di un allenatore /Sarri, ndr) e di un giocatore (Patric, ndr). Con un buon posizionamento si poteva cogliere anche dal campo evitando anche il lavoro del VAR ».