Germano Lanzoni, speaker ufficiale del Milan – ma anche attore teatrale, comico e youtuber -, è intervenuto a Lazio Style Radio per commentare la gara di domenica contro la Lazio. Ecco le sue parole:

MATCH – «In queste ultime cinque partite ogni squadra ha degli obiettivi da raggiungere, mi auguro di vedere due squadre che giochino a calcio: non so se volerà l’aquila o vincerà il diavolo, a me basta che i giocatori non stiamo tutto il tempo a perdere tempo a terra come capita ultimamente. Che sia una bella partita di calcio, anche in virtù delle impostazioni di gioco che hanno sia Sarri sia Pioli».

GIOCATE DEI SINGOLI – «I gol di Immobile, le giocate di Milinkovic fanno bene alla Lazio ma più in generale a tutta la Serie A e al mondo del calcio. Certo quando segnano un po’ mi girano! Acerbi è un grande giocatore ma soprattutto una persona straordinaria. Immobile è una macchina da gol, averlo contro è sempre un’apprensione».

SARRI E PIOLI – «Nutro profondo rispetto per Sarri ed il suo calcio, fraseggia e impone sempre il suo gioco, non so chi vincerà, mi auguro che sia un confronto aperto. Ovviamente mi auguro che possa essere Pioli a prevalere con le sue idee. Il Milan gioca per sperare nel titolo fino in fondo, la Lazio scende in campo per conquistare un piazzamento europeo: speriamo di assistere ad un bello spettacolo. Il lavoro di Pioli, la sua progettualità quotidiana, ha fatto sì che la squadra stia seguendo il tecnico dal primo allenamento. Nel riscaldamento c’è sempre una specifica canzone che accoglie il nostro tecnico, questo testimonia quando il mister sia ormai un tutt’uno con chi è sugli spalti. L’affetto si manifesta all’unisono: bello vedere tutto lo stadio cantare».