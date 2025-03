Germania Italia, dove vedere la partita di ritorno di...

Condividi via email

Germania Italia, ecco dove sarà trasmessa la partita in diretta tv e streaming. Tutti i dettagli

Domani alle 20.45 si disputerà a Dortmund il ritorno della sfida di Nations League tra Germania Italia. Importantissimo sarà per gli azzurri di Spalletti vincere la sfida dopo la sconfitta in casa a San Siro per 2-1.

La gara di Nations League sarà trasmessa in diretta tv su Rai uno e in streaming anche su Rai Play.