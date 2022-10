Gentiletti, la Top 11 dei compagni di squadra avuti: tanta Lazio nella formazione

L’ex difensore della Lazio, Santiago Gentiletti, ha stilato la top 11 con i migliori compagni di squadra avuti: ecco la formazione

Santiago Gentiletti ha stilato la Top 11 dei giocatori con cui ha condiviso lo spogliatoio: una formazione ricca di giocatori della Lazio, squadra in cui ha militato dal 2014 al 2016. Ecco cosa ha detto dei compagni scelti per Zapping Sport Radio:

DE VRIJ – «Un giocatore incredibile, la sua carriera dice tutto. Con Stefan siamo arrivati ​​insieme alla Lazio, sono sempre stato molto colpito dalla sua freddezza, dalla sua personalità molto pacata e dal suo basso profilo. De Vrij ha condizioni tecniche impressionanti e condizioni fisiche impeccabili».

BIGLIA – «Fisicamente un animale. Con Lucas ci conosciamo da quando eravamo giovanissimi, abbiamo giocato insieme nelle giovanili e dopo tanto tempo senza vederci ci siamo ritrovati nella Lazio. Ho un ottimo rapporto con Biglia».

PEDRO TROGLIO – L’ex centrocampista biancoceleste, ovviamente, non è stato un compagno di squadra di Gentiletti bensì suo allenatore: «Una persona eccezionale…un bravissimo calciatore! Pedro è stato l’allenatore che mi ha fatto esordire nel Gimnasia in una partita contro il Vélez, sono entrato nel secondo tempo. Nella partita successiva a Rosario contro il Centrale mi ha esordito da titolare, abbiamo perso 2-1 e io mi sono fatto un autogol, volevo morire. Pedro mi ha chiamato dopo la partita e mi ha detto “Stai calmo, non succede nulla”. Successivamente mi ha portato agli Argentinos, la sua carriera di allenatore è cresciuta notevolmente. Gli voglio molto bene».

KLOSE – «Il grande Miro… è molto umile. Miroslav è una brava persona, è una persona seria. Siamo stati due anni compagni di squadra nella Lazio, oggi siamo ancora in contatto e lui è sempre la stessa persona, con la stessa umiltà di sempre. Per il suo modo di essere e per tutto quello che ha vinto, può sembrare arrogante, niente a che fare con questo, è tutto il contrario».