Genoa Women, esonerato Oneto: al suo posto un ex Lazio

Genoa Women, il club ligure esonera il tecnico della squadra femminile e al suo posto arriva un ex Lazio ovvero Filippini

Il Genoa Women esonera ufficialmente il tecnico Oneto, a causa dei risultati altalenanti e deludenti del club. Al posto di Oneto arriva Antonio Filippini come riporta il seguente comunicato:

COMUNICATO – «Il Genoa comunica che il tecnico Marco Oneto è stato sollevato dall’incarico. Ringraziamo il mister per il lavoro svolto in questi anni e per il suo contributo alla crescita del settore femminile»

«Il Genoa comunica che Antonio Filippini è il nuovo allenatore della prima squadra femminile. Ex centrocampista, il neo tecnico del Genoa Women vanta 303 presenze in Serie A E 176 in Serie B. Nella sua carriera da allenatore ha collezionato più di 50 panchine tra Lumezzane, Trento, Livorno e Pro Sesto»