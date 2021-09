Bizzarri scherza su Fares: «Non mi interessa il Genoa se lui non c’è»

Luca Bizzarri, tifoso rossoblù ha rilasciato delle dischiarazioni scherzando su Fares, passato quest’estate dalla Lazio al Genoa

Telenord riporta le dichiarazioni di Luca Bizzarri, tifoso del Genoa, che ha scherzato su Fares, passato ques’estate dalla Lazio al Genoa, ma anche criticato le scelte societarie. Ecco le sue parole:

SU FARES – «Il Genoa è un argomento che non mi interessa, semplicemente per il fatto che se penso al calciatore che ha fatto doppietta a Cagliari e penso che a Natale giocherà in un’altra squadra, mi dà molto fastidio».

SULLE SCELTE SOCIETARIE – «Finchè la filosofia sarà questa cioè di non farci godere dei nostri calciatori neanche per 3 mesi, non guarderò più le partite del Genoa perchè non mi interessano».

SULLA VENDITA DEL CLUB – «Vedremo cosa succederà. Negli ultimi anni mi sono affezionato troppe volte a dei numeri e delle magliette che poi sono andate via. Alla mia età posso anche disaffezionarmi con molta velocità».