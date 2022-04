Genoa Lazio, Marusic si esalta: «Marassi lo ispira»

L’esterno biancoceleste Marusic ha aperto le marcature in Genoa-Lazio, in quel Marassi che già lo aveva visto andare in gol

Ad aprire le marcature per la Lazio nella vittoria per 4-1 in casa del Genoa, è stato Adam Marusic. E non è la prima volta che l’esterno va in gol a Marassi. Ma oltre alla rete, anche un’ottima prestazione in generale da parte del montenegrino con il Corriere dello Sport che lo premia con un 7 in pagella.

IL GIUDIZIO – «Raccoglie il passaggio di Leiva, se ne va in fuga e imbuca l’angolo. Marassi è uno stadio che lo ispira».