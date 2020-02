Genoa Lazio, la carica dei 4000 al Marassi per continuare a sognare

Attesa un’altra ondata biancoceleste sugli spalti dello stadio ligure per sostenere a gran voce la squadra di Inzaghi

Una trasferta dal sapore di casa: il match del Marassi contro il Genoa vedrà al seguito della Lazio la solita carovana di tifosi. Come riporta il Corriere dello Sport infatti sono attesi più di 4000 biancocelesti per sostenere la squadra di Inzaghi che saranno divisi i tre settori dello stadio: 1000 in Gratinata Sud, oltre 2000 nel Settore Ospiti e Tribuna. Nonostante le polemiche sulla vendita dei biglietti anche in settori occupati da tifosi rossoblù, i laziali saranno lì a cantare la loro fede biancoceleste.