Genoa Lazio, Immobile esulta per la vittoria e per la rete di Luis Alberto – FOTO

Genoa Lazio, il bomber esulta per la preziosa rete dello spagnolo sui social che vale i tre punti per i biancocelesti

Missione compiuta per la Lazio, la quale grazie alla vittoria con il Genoa riesce a rimanere in scia della corsa europea grazie a Luis Alberto. A tal proposito è intervenuto al termine del match sui social Ciro Immobile, che esulta non solo per il successo ma anche per la rete dello spagnolo