Genoa Lazio, Gila festeggia sui social la preziosa vittoria di ieri – FOTO

Genoa Lazio, lo spagnolo esulta per la vittoria di ieri al Ferraris che rilancia nettamente il club biancoceleste verso l’Europa

Missione compiuta per la Lazio di Tudor, la quale grazie al successo per 1-0 di ieri si avvicina nel migliore dei modi alla gara di coppa con la Juventus. Al termine di Genoa Lazio ad esternare la gioia per la vittoria, ci pensa uno dei protagonisti della gara ossia Gila