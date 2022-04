Genoa Lazio, due dubbi di formazione per Sarri: le ultime

In vista di Genoa-Lazio, l’allenatore biancoceleste Sarri ha due dubbi di formazione

Poche ore al fischio d’inizio di Genoa-Lazio, con i biancocelesti a caccia della vittoria per mettere pressione alla Roma in ottica quinto posto. E in vista della partita di Marassi, come riportato da Il Messaggero, Maurizio Sarri ha due dubbi di formazione.

Una riguarda il centrocampo, con Luis Alberto che si è allenato poco questa settimana causa di un attacco influenzale; al posto dello spagnolo dovrebbe scendere in campo Basic, con il Mago pronto a subentrare. L’altro ballottaggio è sull’esterno offensivo: Immobile e Zaccagni sono sicuri del posto, mentre a destra si giocano una maglia dal 1′ Pedro e Felipe Anderson, con il brasiliano che sarebbe in vantaggio.