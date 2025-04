Condividi via email

Genoa Lazio, i biancocelesti vorrebbero concordare una nuova data per la sfida di Serie A allo stadio Luigi Ferraris. Le ultime

Genoa Lazio si sarebbe dovuta giocare oggi ma, a causa della scomparsa di Sua Santità Papa Francesco il calendario di Serie A ha dovuto effettuare alcune modifiche spostando i match previsti per oggi a mercoledì. Questa decisione tuttavia non è piaciuta a tutti. Stando a quanto scritto dall’Ansa e poi riportato da TMW infatti la società capitolina avrebbe effettuato la richiesta per “rimodulare il calendario”.

In particolare la società vorrebbe imbastire un confronto con la Lega Serie A per spostare le gare. Il problema sarebbe stato l’aver proseguito con una decisione senza però consultare la società che vorrebbe prendere parte all’estremo saluto del pontefice. Ecco cosa recita la lettera dove la società ha esplicitato le proprie riserve:

«La Lazio esprime disappunto per una scelta comunicata senza preventiva consultazione con la nostra società e che non tiene conto degli impegni istituzionali che coinvolgono il nostro club. La squadra storica della Capitale ha infatti espresso la volontà e il desiderio unanime di partecipare all’omaggio a Sua Santità, previsto nello stesso giorno, evidenziando l’inopportuna sovrapposizione che impedisce la partecipazione a un momento storico significativo per la città di Roma e tutta la comunità laziale.»