Genoa Lazio 2-3, i biancocelesti ricordano il successo del 2020 – VIDEO

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Attraverso i propri social, la Lazio ha ricordato la vittoria per 3-2 in casa del Genoa nel 2020

La Lazio, attraverso i suoi profili social, ha pubblicato un video per dare la carica in vista dell’impegno di domani in Europa League contro il Porto. Si tratta di un “On this day” per ricordare la vittoria del 2020 in casa del Genoa per 3-2.

In quella partita andarono a segno Marusic, Immobile e Cataldi con una splendida punizione. Di Cassata e Criscito i gol del Grifone.