Genoa Fiorentina 1-2: terza vittoria consecutiva per i viola

La Fiorentina espugna Marassi, grazie ai gol di Saponara e Bonaventura. Tardivo il gol dal dischetto di Criscito

Finisce 2-1 per la Fiorentina il primo anticipo del sabato della 4ª giornata di Serie A. I viola hanno espugnato Marassi battendo il Genoa grazie ai gol di Saponara e Bonaventura.

Decisivo nella ripresa l’ingresso in campo al posto di Nico Gonzalez dell’ex Spezia, autore della rete che ha sbloccato il risultato e dell’assist per il definitivo raddoppio. Accorcia le distanze Criscito su rigore allo scadere, ma è tutto inutile. I toscani salgono a quota 9 punti in classifica mentre i rossoblù restano inchiodati a 3.