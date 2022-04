Genoa, Blessin è l’uomo dei sogni: la Lazio è avvisata

La Lazio se la vedrà contro il Genoa nella prossima giornata di campionato. Il Grifone è rinato dopo la cura Blessin

Dal suo arrivo a Genoa, Blessin è stato accolto tra dubbi e incertezze. Quando sui social giravano frasi contro l’arrivo del nuovo allenatore, a distanza di due mesi la situazione si è capovolta.

Poche parole, solo lavoro, dedizione e idee, sono le qualità portate da Blessin a Genoa. Ora è lui l’uomo dei sogni capace di far riaccendere la speranza della salvezza e l’entusiasmo dei tifosi, accorsi in migliaia a Pegli per gli allenamenti. Venezia e Cagliari rallentano, mentre il Genoa non vuole fermarsi e continuare la scia positiva intrapresa con l’arrivo del nuovo allenatore. La Lazio, prossimo avversario dei rossoblù, è avvisata. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.