Generoso Rossi svela: «Senza quella squalifica sarei andato alla Lazio a giocarmela con Peruzzi. Sarri? Un fenomeno»

Generoso Rossi svela a sorpresa: «Senza squalifica sarei andato alla Lazio a giocarmela con Peruzzi. Sarri? Un fenomeno»

Generoso Rossi è stato un portiere di provincia. Oggi su La Gazzetta dello Sport racconta la sua carriera.



LA SQUALIFICA PER CALCIOSCOMMESSE «- Ero un pesce piccolo e me lo misero in quel posto. Mi hanno bruciato una carriera che prometteva bene. Ero di proprietà del Palermo. Senza quella squalifica sarei andato alla Lazio a giocarmela con Peruzzi».



IL MARCHIO – «Dicevano: “Ma è lui il venduto?”. Una macchia indelebile. Eccezion fatta per il Catania, che mi prese nel 2008 come secondo, non riuscii a risalire. Avevo il marchio nero. Io ho fatto causa alla Figc per questo, ed è ancora in corso. Ho smesso nel 2013 dopo tre anni a Sorrento. Lì ho incrociato anche Sarri, un fenomeno».

