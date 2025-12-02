 Generoso Rossi svela: «Senza quella squalifica sarei andato alla Lazio a giocarmela con Peruzzi. Sarri? Un fenomeno»
Generoso Rossi svela: «Senza quella squalifica sarei andato alla Lazio a giocarmela con Peruzzi. Sarri? Un fenomeno»

1 ora ago

Peruzzi AS1 0753 scaled e1625145921503
As Roma 29/02/2020 - campionato di calcio serie A / Lazio-Bologna / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Angelo Peruzzi

Generoso Rossi svela a sorpresa: «Senza squalifica sarei andato alla Lazio a giocarmela con Peruzzi. Sarri? Un fenomeno»

Generoso Rossi è stato un portiere di provincia. Oggi su La Gazzetta dello Sport racconta la sua carriera.


LA SQUALIFICA PER CALCIOSCOMMESSE «- Ero un pesce piccolo e me lo misero in quel posto. Mi hanno bruciato una carriera che prometteva bene. Ero di proprietà del Palermo. Senza quella squalifica sarei andato alla Lazio a giocarmela con Peruzzi».


IL MARCHIO – «Dicevano: “Ma è lui il venduto?”. Una macchia indelebile. Eccezion fatta per il Catania, che mi prese nel 2008 come secondo, non riuscii a risalire. Avevo il marchio nero. Io ho fatto causa alla Figc per questo, ed è ancora in corso. Ho smesso nel 2013 dopo tre anni a Sorrento. Lì ho incrociato anche Sarri, un fenomeno».

