Gazzetta – Milinkovic Savic, sogno proibito di Pioli per il Milan

Milinkovic Savic sembrerebbe essere il sogno proibito del Milan, che dovrà salutare Sandro Tonali

Destinato a salutare Sandro Tonali, il Milan dovrà rimettersi in fretta sul mercato per trovare un sostituto all’altezza e starebbe pensando di bussare in casa Lazio.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Pioli avrebbe un sogno per il suo centrocampo, ovvero Milinkovic Savic. Il serbo sarebbe il giocatore ideale per la visione di calcio del tecnico.