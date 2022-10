Gazzetta la spara grossa: «Assalto della Juve a Milinkovic a gennaio»

Secondo La Gazzetta dello Sport la Juve sarebbe pronta a sferrare l’assalto a Sergej Milinkovic-Savic a gennaio

Neanche il tempo di esultare per la quarta vittoria consecutiva che, subito, La Gazzetta dello Sport prova ad allarmare i tifosi biancocelesti. Secondo il quotidiano milanese -infatti – la Juventus starebbe preparando l’assalto a Sergej Milinkovic-Savic addirittura per il mercato di gennaio.

Si legge che: «può essere decisivo il Mondiale ormai alle porte visto che nella spedizione in Qatar Milinkovic-Savic avrà al fianco sia Dusan Vlahovic che Filip Kostic, evidentemente i più contenti di un suo sbarco a Torino. Con il suo assenso dietro l’angolo, allora, alla Continassa potranno attrezzarsi per presentare un’offerta che deve partire da 50 milioni per arrivare a 60 con i bonus: una base obbligata per indurre in tentazione la Lazio. Perciò sarà necessario qualche sacrificio: magari quello di McKennie che ha ancora tanti estimatori in Bundesliga».

Difficile anche solo immaginare uno scenario simile per molteplici motivi: il costo del cartellino immaginato da Gazzetta, la differenza attuale tra le due squadre (una in piena lotta Champions, l’altra senza quasi più obiettivi a metà ottobre), la volontà di Lotito (ribadita più volte) di non voler cedere il suo Sergente in Italia.