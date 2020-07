Gazzetta dello Sport – Lazio, Zoff: «Complimenti a Inzaghi. Se puntella la rosa…»

Dino Zoff, intervistato da La Gazzetta dello Sport, fa i complimenti a Simone Inzaghi, che oggi eguaglierà il suo record di panchine in biancoceleste, e dice la sua sulla prossima stagione.

«Sono uomo di sport e i record ci sono per essere battuti. Faccio i icomplimenti a Simone e sono contento che raggiunga questo traguardo. Se lo è meritato». Dino Zoff, intervistato da La Gazzetta dello Sport, si congratula con Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, che questa sera, contro il Bresciaa, raggiungerà quota 202 panchine in biancoceleste, raggiungendo proprio l’ex tecnico, al primo tra i mister con più presenze nella storia del club. «Se mantiene l’attuale organico e lo puntella adeguatamente può tranquillamente ripetere quanto fatto quest’anno e lottare ancora per obiettivi importanti», conclude Zoff.