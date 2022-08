Gazzetta dello Sport: «Lazio competitiva, la mentalità può fare la differenza»

La Gazzetta dello Sport analizza la Lazio dopo la vittoria contro il Bologna: il commento della Rosea

Il giornalista de la Gazzetta dello Sport – G.B. Olivero – ha analizzato le otto big del nostro campionato dopo la prima giornata di campionato. Ecco il commento sulla Lazio.

«È oggettivamente difficile farsi un’idea plausibile dopo una partita giocata sempre in dieci. Però l’impressione è che la sofferenza del debutto abbia permesso alla squadra di Sarri di far emergere un carattere troppo spesso nascosto nella scorsa stagione. La rosa è abbastanza competitiva, adatta alle idee dell’allenatore e può giocare con la testa libera visto che dopo la sontuosa campagna acquisti di alcune rivali nessuno chiede alla Lazio un piazzamento Champions. La mentalità può davvero fare la differenza e consentire alla squadra di vivere un campionato emozionante. Naturalmente tutto ruota attorno a Immobile, i cui gol cambiano la storia della Lazio. Già alla prima giornata è servito il solito timbro di Ciro per consentire a Sarri di conquistare la vittoria. La vicenda Luis Alberto, che si trascina da troppo tempo, va risolta una volta per tutte».