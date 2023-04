Gavillucci: «Il gol di Milinkovic? E' regolare mentre Locatelli...»

Gavillucci, l’ex arbitro commenta gli episodi avvenuti durante il match tra Lazio e Juve soffermandosi sul gol del sergente

Ai microfoni di TMW ha parlato l’ex arbitro Gavillucci, il quale ha analizzato gli episodi arbitrali di Lazio-Juventus in modo particolare il gol di Milinkovic e il contrasto tra Locatelli e il sergente

PAROLE – Sono episodi difficili da analizzare in tv. Contatti e spinte in tv non rendono particolarmente, in campo si percepisce meglio. In Italia siamo abituati a vedere arbitri che fischiano questa tipologia di falli ma dobbiamo smetterla. In Europa non vengono mai fischiati perché non sono falli.

Alex Sandro e Milinkovic si cercano a vicenda, poi da dire che quello si trasforma in un fallo ce ne passa. Sono d’accordo con il giudizio di Di Bello. La caduta plastica e il tuffo con le braccia in alto non aiuta il giudizio dell’arbitro, anzi accentuando ha indotto l’arbitro a non fischiare piuttosto che a farlo.

Se ci fosse stata la spinta a due mani avrebbe reso più plateale il gesto e reso volontaria la spinta. In tutta la gara comunque Di Bello non ha fischiato spinte simili, quindi è stato coerente col metro di giudizio adottato

LOCATELLI SU MILINKOVIC – “Guardiamo la dinamica e non l’ultimo fotogramma. Locatelli arriva prima, non colpisce in pieno il pallone e sullo slancio finisce sul ginocchio avversario. Dalla UEFA questo intervento è considerato da giallo, perché non è volto a far male l’avversario“.