Gattuso, il Napoli cambia idea? De Laurentiis proverà a tenerlo

Rino Gattuso e il Napoli, quale sarà il futuro? Il club vorrebbe provare a tenerlo in caso di Champions: le ultimissime

Il futuro di Rino Gattuso potrebbe cambiare ancora. Il tecnico sembrava ad un passo dall’addio al Napoli con addosso gli occhi di big come Juve e Lazio. Come rivela però Tuttosport, in caso di Champions De Laurentiis vorrebbe provare a tenerlo.

Domani il presidente sarà allo stadio Maradona e spera di festeggiare l’ingresso in Champions. In caso questo avvenisse, proverà a parlare con Gattuso cercando la rappacificazione. Tutto, però, è nelle mani del tecnico.