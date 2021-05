Gattuso Lazio, il tecnico è a Roma: accordo con Lotito vicino

Rino Gattuso sarebbe già arrivato a Roma e sembra aver già trovato un accordo con la Lazio per la panchina

Sembra ormai questione di poco il cambio in panchina per la Lazio. Infatti, secondo quanto riportato da Fabrizio Patania del Corriere dello Sport, Rino Gattuso sembra essere già arrivato a Roma nella giornata di oggi e sembra anche aver raggiunto in pratica l’accordo con il presidente Lotito.

Da vedere ancora come si concluderà il confronto tra la società e Simone Inzaghi nella giornata di domani, ma ormai tutto fa pensare all’imminente ufficialità. Ringhio è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Prima Squadra della Capitale.