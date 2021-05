Rino Gattuso potrebbe diventare il nuovo tecnico della Lazio in caso di addio di Simone Inzaghi. La situazione

Ai microfoni di Sportitalia, Pedullà ha fatto il punto sulla panchina della Lazio. Le ultime su Inzaghi e Gattuso.

«Gattuso? È stato anche nella lista della Juve, ora deve decidere tra Fiorentina e Lazio, con il club viola in costante pressing fino a quando non incasserà il no definitivo. E se la Fiorentina aspetta significa che farà di tutto per convincere Ringhio. La Lazio è l’altro club in corsa per Gattuso, ma prima sarà fondamentale il faccia a faccia tra Inzaghi e Lotito».