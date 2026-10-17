Gattuso incorona Taylor! Il tecnico ne elogia l’importanza tattica e il pressing

Gattuso esalta l’impatto di Taylor: le parole del tecnico sulle grandi soddisfazioni date dal centrocampista

L’attesa è ormai agli sgoccioli per una delle sfide più affascinanti ed elettrizzanti dell’intero campionato, capace di catalizzare l’attenzione degli appassionati di calcio e degli addetti ai lavori. Dmani andrà in scena l’attesissimo confronto Juventus-Lazio sul rettangolo verde dell’Allianz Stadium.

Nel corso della tradizionale conferenza stampa della vigilia, l’allenatore Gennaro Gattuso ha presentato i temi caldi del match in programma sul campo piemontese, focalizzandosi in particolare sull’apporto tattico e sulle prestazioni di uno dei suoi centrocampisti chiave, Kenneth Taylor, elogiandone la duttilità e l’importanza strategica all’interno dello scacchiere tattico biancoceleste.

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L’importanza tattica di Kenneth Taylor nello sviluppo della manovra della Lazio

Entrando nel dettaglio delle considerazioni espresse in sala stampa dal tecnico della Lazio, l’allenatore si è soffermato sul lavoro prezioso svolto dal centrocampista nella costruzione del gioco. Gennaro Gattuso ha spiegato che quando la squadra gioca a catena il centrocampista la fa funzionare molto bene, abbassandosi sulla linea per favorire l’uscita pulita della sfera dalla zona difensiva.

Il mister ha sottolineato come la capacità del ragazzo di interpretare i momenti della manovra e di offrire linee di passaggio sicure rappresenti un valore aggiunto fondamentale per la fluidità della manovra della Lazio in vista del difficile esame torinese.

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I complimenti di Gennaro Gattuso per il pressing e la gestione del centrocampista della Lazio

Focus sulla fase di non possesso e sulla generosità mostrata dal calciatore nel corso delle ultime uscite stagionali. L’allenatore ha voluto fargli i complimenti pubblici per la qualità e l’intensità del pressing esercitato in mezzo al rettangolo verde, evidenziando che per la Lazio un contributo di questo tipo risulta determinante sia nella fase di possesso palla sia quando c’è da soffrire e ricompattarsi.

Gennaro Gattuso ha infine aggiunto che la squadra sta ricevendo grandissime soddisfazioni dal rendimento del giocatore, sottolineando come nelle scelte della zona centrale dello schieramento tecnico si tenda a valorizzare al massimo le sue doti, rimarcando che il centrocampista sta disputando prove di altissimo livello che la dirigenza segue con grande ottimismo.