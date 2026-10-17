La Lazio di Gattuso sbarca a Torino! L’arrivo del bus biancoceleste – VIDEO

La Lazio è arrivata a Torino! Scatta il countdown per la sfida con la Juve, ecco il bus della squadra biancoceleste

L’attesa è ufficialmente terminata per uno degli appuntamenti più affascinanti ed elettrizzanti dell’intero panorama calcistico nazionale, capace di catalizzare l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Domani andrà in scena Juventus-Lazio all’Allianz Stadium, con la squadra ospite guidata da Gennaro Gattuso che è regolarmente sbarcata nel capoluogo piemontese in questi istanti! Un confronto d’alta quota che promette scintille!

La carica di Gennaro Gattuso e le dichiarazioni di Luciano Spalletti verso la sfida

La vigilia del match è stata animata dalle conferenze stampa dei due tecnici, ricche di spunti tattici e attestati di stima reciproca. L’allenatore Gennaro Gattuso si è presentato ai microfoni con grande determinazione, dichiarando che la Lazio se la giocherà a viso aperto a Torino contro una Juventus forte, sottolineando l’importanza di non commettere gli errori visti nelle ultime uscite e spiegando che servirà un blocco difensivo compatto unito al coraggio di attaccare per mettere in difficoltà gli avversari.

Sulla stessa lunghezza d’onda si è mosso il tecnico dei padroni di casa, Luciano Spalletti, il quale ha speso parole d’elogio per il collega, definendolo il più bravo tra gli allenatori per i risultati ottenuti e inserendo nel discorso anche Massimiliano Alvini e Fabio Pisacane. L’allenatore bianconero ha, inoltre, elogiato la pericolosità della Lazio, citando la completezza e il cuore di Davide Frattesi, oltre alle giocate imprevedibili di Isaksen e Zaccagni.

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I precedenti storici e il tabù dell’Allianz Stadium per la Lazio contro la Juventus

Analizzando i numeri statistici e la storia dei confronti diretti tra le due compagini, il bilancio complessivo sorride storicamente alla formazione piemontese. Su un totale di 198 partite ufficiali disputate, la Juventus ha ottenuto 102 successi, contro le 50 vittorie conquistate dalla Lazio, mentre i pareggi complessivi sono stati 46. Limitando l’analisi alle 101 sfide giocate sotto la Mole, la Juventus ha trionfato in 62 circostanze, a fronte dei 16 successi dei capitolini e dei 23 pareggi.

Un dato particolarmente emblematico riguarda gli ultimi 10 precedenti giocati all’Allianz Stadium, che evidenziano ben 8 vittorie bianconere e 2 pareggi: un vero e proprio tabù per la Lazio, capace di espugnare l’impianto piemontese una sola volta, nel lontano 2017, un ostacolo storico che la dirigenza spera di superare al più presto.

Il punto dell’infermeria biancoceleste tra recuperi lampo e la prudenza per i lungodegenti

Oltre agli aspetti tattici e statistici, la marcia di avvicinamento al match dell’Allianz Stadium è condizionata dalle valutazioni dello staff medico sulle condizioni degli elementi non al 100%. Per quanto riguarda Albert Gudmundsson, il fantasista prosegue il contatto costante con lo staff della nazionale islandese e martedì si sottoporrà a nuovi esami strumentali per valutare il graduale reintegro sul campo dopo il problema alla spalla.

Capitolo a parte per Matteo Cancellieri, protagonista di un recupero eccellente dopo un infortunio particolare: l’attaccante ha superato i test isocinetici, è avanti dal punto di vista muscolare e il suo ritorno in gruppo con la Lazio è previsto verosimilmente nel corso della prossima settimana.

Infine, la situazione di Nicolò Rovella e Adam Marusic procede nel migliore dei modi grazie a una linea di estrema cautela adottata insieme al mister, con entrambi i calciatori ormai in dirittura d’arrivo per la gioia della squadra!