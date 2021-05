Gattuso Lazio, incontri e accordo. Definito il contratto: pronto un biennale

Gattuso potrebbe sostituire Simone Inzaghi alla Lazio: è lui il prescelto di Lotito per la panchina biancoceleste. La situazione

In attesa di capire come andrà il summit tra Inzaghi e Lotito, la società si porta avanti per il sostituto: in caso di addio c’è pronto Rino Gattuso. Come riporta il Corriere dello Sport, l’interesse c’è da tempo mentre nelle ultime settimane si sono intensificati anche i colloqui.

Il tecnico ex Napoli potrebbe arrivare in biancoceleste con un biennale con opzione fino al 2024.