Gasperini: «Zona Champions? Ci sono diverse squadre in difficoltà, ogni campionato è diverso»

Intervenuto ai microfoni di Radio serie A ha parlato Gasperini, il quale rilascia queste dichiarazioni sulla lotta Champions

LOTTA CHAMPIONS – È un campionato diverso, come ogni anno. In questo momento ci sono squadre con qualche difficoltà, come Milan e Napoli: in questo modo diventa più possibile la zona Champions. Tutti gli anni che siamo andati in Europa abbiamo fatto il massimo, ma abbiamo anche approfittato di qualche squadra che non era riuscita ad esprimersi al meglio