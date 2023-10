Gasperini al veleno: «Io odiato? Ma se con la Lazio…»

Gian Piero Gasperini è tornato a parlare della Lazio, il tecnico dell’Atalanta ha detto la sua sul rapporto difficile con alcune tifoserie

Non ha dubbi Gian Piero Gasperini, a La Gazzetta dello Sport il tecnico dell’Atalanta ha del rapporto complicato con alcune tifoserie, tornando in particolar modo sulla sfida con la Lazio di Sarri.

IL COMMENTO – «Mai avuto problemi con i tifosi. Con Fiorentina e Lazio, tutto è nato da episodi di campo, per rigori dati o non dati. In questi anni l’Atalanta ha dato molto fastidio e ha subito decisioni inspiegabili. Io ci ho messo semplicemente la faccia per difenderla».