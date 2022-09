Gasperini: «Primato? Speriamo di tenere la maglia rosa per qualche tappa»

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa del primato dell’Atalanta: le dichiarazioni del tecnico

Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese.

PAROLE – «Primato? Da parte mia è come quando al Giro conquisti la maglia rosa, magari non pensi sia possibile vincere ma intanto hai la maglia. C’è grande soddisfazione, cerchiamo di tenerla qualche tappa. Non ci sono segreti, c’è del lavoro e una serie di partite e di risultati molto buoni».