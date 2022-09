Gasperini bacchetta Muriel: «Storce il naso per i cambi? Altrove giocherebbe meno»

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha bacchettato Muriel dopo il pareggio contro la Cremonese. Le sue parole

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha bacchettato Muriel dopo il pareggio contro la Cremonese.

MURIEL – «Quando non è infortunato è un giocatore che gioca tutte le partite. In questo ruolo è stato determinante due anni fa facendo 26 gol, è stata la sua miglior stagione. Oggi ha giocato oltre 60 minuti, poi è entrato Hojlund perché tutte le squadre mettono altri attaccanti. Succede dappertutto, tutti cambiano gli attaccanti; in questo momento storce il naso a uscire, ma se va in un’altra squadra credo che rischi di giocare meno che da noi. Capisco, però, che dopo qualche anno lui possa non essere soddisfatto».