Gasperini: «Atalanta-Napoli più bella del derby? Sono state..»

Gasperini alla vigilia della sfida contro il Lecce ha espresso il suo parere riguardo il confronto tra Atalanta-Napoli e il derby

Il turno di serie A appena archiviato, ha suscitato grande curiosità e interesse nei tifosi e appassionati di calcio per i tre big match tra cui il derby Roma-Lazio. Gasperini in conferenza stampa, ha espresso il suo parere riguardo le differenze tra Atalanta-Napoli e il derby.

RISVOLTI DIVERSI – : «La migliore? Sono stati altri tipi di partite, hanno risvolti diversi. È stata una gran partita per merito di entrambe le squadre, per tutto quello che è stato messo in campo, ci è dispiaciuto non fare punti »