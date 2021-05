Gascoigne: «Sempre stato alcolizzato. Durante la pandemia...»

Paul Gascoigne ha parlato ai microfoni di Chi dopo l’esperienza che l’ha visto protagonista a L’Isola dei Famosi

Paul Gascoigne è stato uno dei protagonisti de L’Isola dei Famosi, salvo poi essere costretto a ritirarsi a causa di un infortunio alla spalla.

Intervenuto ai microfoni di Chi, l’ex Lazio ha parlato così dei momenti complicati che ha affrontato nella sua vita: «Ho accettato questa esperienza senza pensarci e senza sapere cosa mi avrebbe aspettato. L’ho fatto per superare il difficile anno della pandemia e per far conoscere a tutti il vero Paul. Ora mi godo la pesca, la cioccolata, il caffè e le sigarette, tutto questo mi è mancato in Honduras. Alcol? Sono sempre stato dipendente, e nell’ultimo anno non è stato facile. Per distrarmi devo pensare al lavoro. Purtroppo ho una personalità condizionabile e per questo sono stato in rehab. Futuro? Spenderò tutti, i soldi non li porti nella tomba».