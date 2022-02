Gascoigne protagonista di un documentario della BBC: i dettagli

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Paul Gascoigne sarà protagonista di un documentario della BBC dal titolo “Gazza”: ecco i dettagli

La BBC ha realizzato un documentario su Paul Gascoigne. La data di uscita non è ancora nota, è stato intitolato “Gazza” (come il soprannome del calciatore) e andrà in onda sul canale BBC2.

Il centrocampista inglese, con un passato anche in Italia tra le fila della Lazio, ha dichiarato: «Questa è la vera storia del periodo che ho trascorso nel calcio, la parte buona e cattiva di chi sono e ciò che è veramente successo attorno a me. Gran parte delle scene non sono mai state viste».