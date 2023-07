Gasbarri: «Torreira? Piace a Sarri e penso che possa finalmente approdare alla Lazio»

Gasbarri, il procuratore rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW riguardo l’accostamento alla Lazio di Torreira

TORREIRA E BERARDI – Torreira è una pista importante anche se so che si è infortunato al ginocchio. Piace molto alla Lazio e al mister e questo può essere l’anno giusto per farlo arrivare. Berardi? Con questa cessione il prossimo passo della Lazio è bussare al Sassuolo per Berardi. Da quello che so io è gia tutto fatto e si aspettava la cessione di Milinkovic. Penso che questa operazione si possa chiudere intorno ai 22 milioni