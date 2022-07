Filippo Gasbarri – agente FIFA – ha parlato del mercato della Lazio, ai microfoni di TMW Radio: ecco le sue parole

«Ha alzato l’asticella ed è quello che i tifosi si aspettavano. Sta cercando di riaprire un ciclo e credo stia andando un po’ in controtendenza: mentre tutti abbassano gli ingaggi, Lotito li sta alzando. Stanno lavorando anche su Valeri, c’è una trattativa che potrebbe portarlo alla Lazio. Da quello che so ci sono stati contatti oggi tra la Lazio e la Juve per Acerbi».