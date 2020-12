Garlaschelli: «Verona difficile da battere, per la Lazio non sarà semplice»

L’ex giocatore biancoceleste Renzo Garlaschelli ha parlato a poche ore dal match contro il Verona. Le sue parole

Renzo Garlaschelli, ex giocatore biancoceleste, parla al Match Program della Lazio in vista del match con il Verona.

«Gli scaligeri sono difficili da battere per chiunque, corrono molto e giocano su ritmi alti. Non sarà facile per i biancocelesti, che però sono lanciati dalla qualificazione in Champions League. I risultati positivi aiutano a preparare meglio le partite: contro il Bruges la squadra mi è sembrata un po’ sulle gambe ma ci sono stati alcuni giorni per recuperare».