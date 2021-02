Renzo Garlaschelli, ex giocatore biancoceleste, ha parlato della vittoria della Lazio contro l’Atalanta e non solo

Ai microfoni di Tmw Radio, Renzo Garlaschelli ha parlato della vittoria della Lazio contro l’Atalanta e di altri temi biancocelesti.

QUARTO POSTO – «Può vincere con chiunque. Ha perso qualche punto per strada ma può puntare ai primi quattro posti».

IMMOBILE – «La vittoria senza Immobile è un buon segno, significa che non dipende solo da lui ma questa del resto è una conferma. Ieri l’Atalanta non era brillante come altre volte ma va dato merito alla squadra che vince. È stata buona partita ed è arrivato il riscattato dopo il ko in Coppa Italia».

INZAGHI – «Ormai è alla Lazio da tanti anni e si vede il suo carattere e il suo gioco. Di sicuro in giro vedo pochi allenatori migliori di lui. C’è anche una buona panchina, chiaramente non a livello di Inter e Juve ma Tare e Lotito hanno lavorato bene».