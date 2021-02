Garlaschelli su Lazio-Inter: «Ai miei tempi era sempre dura»

L’ex calciatore biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del prossimo impegno della Lazio contro l’Inter

Domenica ci sarà un altro big match per la Lazio in campionato. La squadra guidata da Simone Inzaghi, infatti, affronterà a San Siro l’Inter di Antonio Conte, in una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale anche in ottica Scudetto. Di questa grande partita ha voluto parlare anche un grande ex giocatore biancoceleste come Renzo Garlaschelli, uno degli eroi del ’74.

Intervenuto ai microfoni di Radiosei ha affermato: «Sarà una gara delicata per entrambe le squadre, molto difficile per i biancocelesti. Complicato dire come va affrontata, a volte pensi un piano partita poi tutto cambia in campo. Sono due squadre che sanno giocare a calcio, credo che si sfideranno a viso aperto. Litigio Agnelli-Conte? E’ rimasta della ruggine, è stata una brutta scena, entrambi non hanno fatto una bella figura. Potevano evitare. Ai miei tempi Lazio-Inter era sempre dura, la squadra nerazzurra era una bestiaccia».