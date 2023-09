Garbujo: «Provedel? Era una delle punte di diamante del nostro attacco». Le parole del responsabile del settore giovanile ai tempi del Treviso

Provedel è diventato l’eroe della serata grazie a quel colpo di testa da attaccante che ha permesso alla Lazio di trovare il pareggio contro l’Atletico. A parlare del portiere biancoceleste è stato, Bruno Garbujo, responsabile del settore giovanile ai tempi del Treviso al Corriere di Verona.

PAROLE– «Partiamo dall’idea che lui era l’attaccante titolare della squadra e quindi la capacità di fare gol era davvero notevole, era una delle punte di diamante del nostro attacco. Quando c’erano i campi estivi chiedeva sempre di poter provare in porta: e fin dalle prime volte si capiva che Ivan fosse un predestinato per il mondo del calcio. Gli riusciva tutto con grande naturalezza e con una capacità incredibile. La cosa poi si era ripetuta alla fine di qualche allenamento, fino a quando poi lui non scelse di provare a continuare come portiere, ma vi posso assicurare che come attaccante era davvero molto forte».