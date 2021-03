Galliani: «Ho temuto di morire per il Covid. I 10 giorni più brutti di sempre»

Adriano Galliani è stato dimesso dall’ospedale e racconta la sua esperienza traumatica con il Covid: ecco le sue dichiarazioni

Adriano Galliani è stato dimesso nei giorni scorsi dall’ospedale tornando a casa dopo il ricovero causa Covid. Le sue parole a Il Corriere della Sera.

«Non vedevo nulla, avevo davanti a me solo un muro. Il reparto di terapia intensiva non ha finestre. All’interno ci sono solo letti. Da domenica 7 marzo al 17 sono stato in terapia intensiva, i dieci giorni più brutti della mia vita. Ho temuto di morire. Berlusconi? Silvio è la mia famiglia, mi scriveva continuamente e mostrava affetto. Era preoccupato per me».